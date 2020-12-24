Вночі, зухвало і незаконно — НАБУ відреагувало на рішення Венедіктової у справі Татарова

https://racurs.ua/ua/n148225-vnochi-zuhvalo-i-nezakonno-nabu-vidreaguvalo-na-skandalne-rishennya-venediktovoyi-u-spravi.html

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На рішення генпрокурора Ірини Венедіктової у справі Олега Татарова, заступника очільника Офісу президента, відреагували в Антикорупційному бюро.

В НАБУ 24 грудня заявили, що Офіс генпрокурора здійснює «безпрецедентне в історії України втручання в розслідування».

В Бюро підтвердили, що пізно увечері 23 грудня заступник генерального прокурора Олексій Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою Татарова від НАБУ до СБУ.

Рішення ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, фактично під покровом ночі: відповідна відмітка в ЄРДР зроблена о 23.42, — йдеться у заяві НАБУ.



В Антикорбюро нагадали, що законодавство забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування. НАБУ звинуватило відомство Венедіктової в ухваленні свідомо незаконного рішення, яке не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Татарова підозрюють у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України. Йдеться про період, коли Татаров, екс-посадовець МВС, працював у топ-менеджменті «Укрбуду».