Ночью, вызывающе и незаконно — НАБУ отреагировало на скандальное решение Венедиктовой по делу Татарова

https://racurs.ua/n148225-nochu-vyzyvausche-i-nezakonno-nabu-otreagirovalo-na-skandalnoe-reshenie-venediktovoy-po-delu.html

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На решение генпрокурора Ирины Венедиктовой по делу Олега Татарова, заместителя главы Офиса президента, отреагировали в Антикоррупционном бюро.

В НАБУ 24 декабря заявили, что Офис генпрокурора осуществляет «беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование».

В Бюро подтвердили, что поздно вечером 23 декабря заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению Татарова от НАБУ в СБУ.

Решение принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП, фактически под покровом ночи: соответствующая отметка в ЕРДР сделана в 23.42, — говорится в заявлении НАБУ.



В Антикоррбюро напомнили, что законодательство запрещает передавать дела, в которых расследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования. НАБУ обвинило ведомство Венедиктовой в принятии заведомо незаконного решения, которое не соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Татарова подозревают в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины. Речь идет о периоде, когда Татаров, экс-чиновник МВД, работал в топ-менеджменте «Укрбуда».