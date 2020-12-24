Как будет работать авиасообщение на праздники, сообщил Кабмин — новости Украины

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Вопрос ограничения авиасообщения на новогодние праздники прокомментировал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Таких планов нет. Правительство понимает, что люди настроились на праздники, и не планирует вводить ограничения на авиасообщение, — сообщил глава МИД Украины во время онлайн-брифинга 24 декабря.

Вместе с тем дипломат призвал граждан помнить о пандемии коронавируса и строго соблюдать правила безопасности.

Будем надеяться, что никаких форс-мажоров с пандемией не произойдет и нам не придется пересматривать это решение, но пока позиция правительства такова, — добавил министр.

Он также рассказал, не повлияет ли появление мутировавшего коронавируса в Великобритании на авиасообщение между двумя государствами, поскольку ряд стран-членов ЕС уже ввели ограничения на авиаперелеты в Туманный Альбион.

У нас нет намерений прекращать авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса… Запреты установили страны, которые имеют или наиболее динамичный пассажиропоток с Лондоном, или соседи по англо-саксонском мире. Накануне праздников эти страны решили перестраховаться. Ситуация пока контролируемая — если уровень угрозы повысится, то мы можем пересмотреть свое решение, — резюмировал Кулеба.

Ранее сообщалось, что Украина решила не закрывать авиасообщение с Великобританией после появления информации о новом штамме коронавируса в этой стране. Для украинцев въезд в страны Евросоюза закрыт за некоторыми исключениями.