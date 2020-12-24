Чи обмежуватиме авіасполучення на свята, повідомив уряд

https://racurs.ua/ua/n148224-chy-obmejuvatymut-aviaspoluchennya-na-svyata-rozpovily-v-uryadi.html

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Питання обмеження авіасполучення на новорічні свята прокоментував очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Таких планів немає. Уряд розуміє, що люди налаштувалися на свята, і не планує запроваджувати обмеження на авіасполучення, — повідомив глава МЗС під час онлайн-брифінгу 24 грудня.

Разом з тим дипломат закликав громадян пам’ятати про пандемію коронавірусу і суворо дотримуватися правил безпеки.

Сподіватимемося, що жодних форс-мажорів із пандемією не станеться і нам не доведеться переглядати це рішення, але наразі позиція уряду така, — додав міністр.

Він також розповів, чи не вплине поява мутованого коронавірусу у Великій Британії на авіасполучення між країнами, оскільки низка країн-членів ЄС вже запровадила обмеження на авіаперельоти до Туманного Альбіону.

Не маємо наміру припиняти авіасполучення і з Великою Британією через новий штам коронавірусу… Заборони встановили країни, які мають або найбільш динамічний пасажиропотік з Лондоном, або сусіди по англо-саксонському світі. Напередодні свят ці країни вирішили перестрахуватися. Ситуація поки контрольована — якщо рівень загрози підвищиться, то ми можемо переглянути своє рішення, — резюмував Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Україна вирішила не закривати авіасполучення з Великою Британією після появи інформації про новий штам коронавірусу у цій країні. Для українців в’їзд до країн Євросоюзу закритий за деякими винятками.