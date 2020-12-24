Соратниця Януковича обізвала Зеленського гнидою і яйцем воші в прямому ефірі

https://racurs.ua/ua/n148223-soratnycya-yanukovycha-obizvala-zelenskogo-gnydou-i-yaycem-voshi-v-pryamomu-efiri.html

Ракурс

Колишня міністр юстиції часів Януковича Олена Лукаш в ефірі каналу «НАШ», спілкуючись з журналістом заявила, що президент Володимир Зеленський — «рідкісна гнида» і назвала його «яйцем воші».

У цей момент в ефірі обговорювали реакцію суспільства на похорон Геннадія Кернеса. Лукаш обурилася тим, що Зеленський, на її думку, недостатньо співчував з приводу смерті мера Харкова.

В ефірі 23 грудня було ще безліч подібних промовистих «компліментів» на адресу глави держави.

Крім того, колишня «регіоналка» Лукаш висловила свою думку в ефірі щодо майбутнього президента Зеленського.

Мені здається, він дуже погано скінчить. Не знаю як, але дуже погано. Думаю, дуже скоро ми навіть не згадаємо хто це, — повідомила Лукаш.



Нагадаємо, що Держбюро розслідувань відкрила кримінальну справу за висловлювання волонтерки Марусі Звіробій і нардепа від «Євросолідарності» Софії Федини.

26 жовтня 2019 року Звіробій та Федина опублікували відео, на якому, зокрема, обговорювалася можливість загибелі Зеленського в результаті ворожого обстрілу під час його перебування в зоні бойових дій на Донбасі.