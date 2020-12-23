Володимир Путін, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n148205-pryamyy-efir-z-putinym-nacrada-uhvalyla-rishennya-schodo-telekanalu-nash.html

Ракурс

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оголосила попередження ТОВ «НАШ 365» (телеканал «НАШ») за транслювання прес-конференції президента РФ Володимира Путіна.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 23 грудня, повідомляє прес-служба відомства.

Прес-конференцію Путіна на цьому телеканалі транслювали в період з 13.08 до 13.59 19 грудня 2019 року.

Також прес-конференція супроводжувалася плашками з цитатами В. Путіна, які не відповідали змісту прес-конференції у зазначеному відрізку часу, — зазначається в повідомленні прес-служби Нацради.

У Нацраді зазначають, що під час цієї трансляції було озвучено низку наративів російської пропаганди, котрі, зокрема, стосувалися й України.

Наративи мали однобічний, пропагандистський характер і не були забезпечені збалансованими коментарями представників українського телеканалу, громадськості, гостей студії або експертів після завершення прямої трансляції, — наголошують у Нацраді.



Рішенням Нацради телеканал зобов’язали впродовж місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.

Нагадаємо, Путін під час нещодавньої прес-конференції пообіцяв донецьким бойовикам «пряму» підтримку.