Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Путин, фото: «РБК»

Прямой эфир с Путиным — Нацсовет принял решение относительно телеканала «НАШ»

23 дек 2020, 20:59
999

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение ООО «НАШ 365» (телеканал «НАШ») из-за трансляции пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Соответствующее решение было принято сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Пресс-конференцию Путина на этом телеканале транслировали в период с 13.08 до 13.59 19 декабря 2019 года.

Также пресс-конференция сопровождалась плашками с цитатами В. Путина, которые не соответствовали содержанию пресс-конференции в указанном отрезке времени, — отмечается в сообщении пресс-службы Нацсовета.

В Нацсовете отмечают, что во время этой трансляции был озвучен ряд нарративов российской пропаганды, которые, в частности, касались и Украины.

Нарративы имели односторонний, пропагандистский характер и не были обеспечены сбалансированными комментариями представителей украинского телеканала, общественности, гостей студии или экспертов после завершения прямой трансляции, — подчеркивают в Нацсовете.


Решением Нацсовета телеканал обязали в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Напомним, Путин во время недавней пресс-конференции пообещал донецким боевикам «прямую» поддержку.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров