Владимир Путин, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n148205-pryamoy-efir-s-putinym-nacsovet-prinyal-reshenie-otnositelno-telekanala-nash.html

Ракурс

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение ООО «НАШ 365» (телеканал «НАШ») из-за трансляции пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Соответствующее решение было принято сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Пресс-конференцию Путина на этом телеканале транслировали в период с 13.08 до 13.59 19 декабря 2019 года.

Также пресс-конференция сопровождалась плашками с цитатами В. Путина, которые не соответствовали содержанию пресс-конференции в указанном отрезке времени, — отмечается в сообщении пресс-службы Нацсовета.

В Нацсовете отмечают, что во время этой трансляции был озвучен ряд нарративов российской пропаганды, которые, в частности, касались и Украины.

Нарративы имели односторонний, пропагандистский характер и не были обеспечены сбалансированными комментариями представителей украинского телеканала, общественности, гостей студии или экспертов после завершения прямой трансляции, — подчеркивают в Нацсовете.



Решением Нацсовета телеканал обязали в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Напомним, Путин во время недавней пресс-конференции пообещал донецким боевикам «прямую» поддержку.