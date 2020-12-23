В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается. Сейчас миром катится вторая волна коронавирусной болезни COVID-19, в связи с чем вновь усиливается карантин.

Группа ученых из США исследовала, как решения, принятые относительно карантина, влияют на развитие эпидемии. Об этом говорится в статье, опубликованной в Europhysics Letters.

Одним из аргументов против жестких карантинных мероприятий является то, что после отмены строгого карантина эпидемия возвращается, и поэтому совокупное количество зараженных особей в течение всей эпидемии остается неизменным.

Новое исследование американских ученых показало, что результат эпидемии зависит от пути, который она прошла. Результаты показывают, что двухфазный путь, который предусматривает строгую фазу карантина, за которой следует мягкая, всегда лучше, чем одна мягкая фаза.

Ученые отмечают, что жесткий карантин почти не имел бы смысла если бы количество контактов между людьми все время было однородным. Именно на таких предположениях базировались предыдущие исследования по этому вопросу.

В своем исследовании ученые использовали имитационный подход, который более точно моделирует основную микроскопическую структуру социальной сети.

Он, в частности, предусматривает, что основные работники (люди, которые все еще ходят на работу во время строгого карантина) имеют большое количество связей (например, кассиры в больших продуктовых магазинах или медицинский персонал), в то время как ряд других людей — сравнительно малое.

Соответственно, именно через таких «многоконтакных» лиц прежде всего распространяться эпидемия.

В случае жесткого карантина большое количество из них инфицируется, а затем получает иммунитет до момента его отмены, препятствуя в дальнейшем распространению вируса через себя, тем самым замедляя эпидемию.

В случае различной частоты контактов общее количество зараженных лиц может быть значительно меньше, — подчеркивают исследователи.

Таким образом, по мнению ученых, при ослаблении карантина следует учитывать этот фактор.

Отмечается, что если государство смягчает карантин (или переходит из одной фазы карантина к другой), всегда есть выбор, который можно описать двумя вариантами:

можно открыть небольшие магазины (где кассиры имеют много контактов);

можно позволить собрания людей (участники которых, как правило, имеют мало контактов).

Модель предполагает, что сначала необходимо открыть магазины: таким образом мы сможем спасти многих людей от дальнейшего заражения, — отмечают ученые.



По словам ученых, результаты их исследования свидетельствуют об актуальности применения карантинных мероприятий для остановки первой вспышки эпидемии, а также показывают, что вторая и последующие волны могут быть более мягкими, чем ожидалось.

Напомним, американские ученые недавно установили, что алкоголизм начал набирать обороты из-за карантинных мер, вызванных эпидемией COVID-19.