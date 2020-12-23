У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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Епідемія коронавірусу у світі триває. Наразі світом котиться друга хвиля коронавірусної хвороби COVID-19, у зв’язку з чим знову посилюється карантин.

Група вчених з США дослідила, як рішення, ухвалені щодо карантину, впливають на розвиток епідемії. Про це йдеться в статті, опублікованій в Europhysics Letters.

Одним з аргументів проти жорстких карантинних заходів є те, що після скасування строгого карантину епідемія повертається, і тому сукупна кількість заражених особин протягом усієї епідемії залишатиметься незмінною.

Натомість нове дослідження американських вчених показало, що результат епідемії залежить від шляху, який вона пройшла. Результати показують, що двофазний шлях, який передбачає сувору фазу карантину, за якою слідує м’яка, завжди кращий, ніж одна м’яка фаза.

Учені наголошують, що жорсткий карантин майже не мав би сенсу якби кількість контактів між людьми весь час була однорідною. Саме на таких припущеннях базувалися попередні дослідження щодо цього питання.

У своєму дослідженні учені використали імітаційний підхід, який більш точно моделює основну мікроскопічну структуру соціальної мережі.

Він, зокрема, передбачає, що основні працівники (люди, які все ще ходять на роботу під час суворого карантину) мають велику кількість зв’язків (наприклад, касири у великих продуктових магазинах або медичний персонал), в той час як низка інших людей — порівняно малу.

Відповідно, саме через таких «багатоконтакних» осіб передусім поширюватиметься епідемія.

В разі жорсткого карантину, велика кількість з них інфікується, а потім отримує імунітет до моменту його скасування, перешкоджаючи надалі поширенню вірусу через себе, тим самим уповільнюючи епідемію.

У разі різної частоти контактів загальна кількість заражених осіб може бути значно меншою, — наголошують дослідники.

Таким чином, на думку учених, при послабленні карантину слід враховувати цей фактор.

Зазначається, що коли держава пом’якшує карантин (або переходить з однієї фази карантину в іншу), завжди є вибір, який можна описати двома варіантами:

можна відкрити менші магазини (де касири мають багато контактів);

можна дозволити зібрання людей (учасники яких, як правило, мають мало контактів).

Модель передбачає, що спочатку необхідно відкрити магазини: таким чином ми зможемо врятувати багатьох людей від подальшого зараження, — зазначають учені.



За словами учених, результати їхнього дослідження свідчать про актуальність вживання карантинних заходів для зупинки першого спалаху епідемії, а також показують, що друга і наступні хвилі можуть бути більш м’якими, ніж очікувалося.

Нагадаємо, американські вчені нещодавно встановили, що алкоголізм почав набирати обертів через карантинні заходи, спричинені епідемією COVID-19.