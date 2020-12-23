В Україні очікуються дощі зі снігом, фото: Svidok.info

https://racurs.ua/ua/n148203-doschi-zi-snigom-ta-magnitna-burya-pogoda-v-ukrayini-na-24-grudnya-karta.html

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Погода в Україні 24 грудня очікується з опадами в більшості регіонів, окрім частини південних та східних областей.

Також у північно-східних областях очікується ожеледь. У північних, центральних та східних областях на дорогах очікується ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 24 грудня передбачає дощ зі снігом. Температура впродовж доби перебуватиме в межах 0…+2°. Вітер південний, 7−12 м/с.

Погода у Львові вночі передбачає дощ зі снігом, вдень — дощ. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +2…+4°, вдень — піднімуться до +7…+9°. Вітер південний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде з дощем вдень та дощем зі снігом вночі. Температура повітря вночі становитиме 0…+2°, вдень — +5…+7°. Вітер південний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі також передбачає дощ зі снігом вночі та дощ вдень. Термометри вночі покажуть −2…−4°, вдень — 0…+2°. Вітер південний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові буде хмарною, без істотних опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря −5…−7° вночі, вдень — −1…+1°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті передбачає дощі вдень та вночі 24 грудня. Вночі температура становитиме +2…+4°, вдень повітря прогріється до +7…+9°. Вітер південний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 24 грудня буде досить неспокійним — у першій половині доби очікується магнітна буря.

Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня, снігопад у Києві призвів до дорожніх заторів та автомобільних аварій.