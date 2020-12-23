Глобальне потепління загрожує озерам, фото: Meteoprog.ua

https://racurs.ua/ua/n148202-kaspiyske-more-pid-zagrozou-ucheni-nazvaly-prychynu-infografika.html

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Зміни клімату призводять до підняття рівня Світового океану, яке загрожує прибережній інфраструктурі.

Однак в інших регіонах більш високі температури мають абсолютно протилежний ефект — призводять до зменшення рівня води у внутрішніх водоймах континентів, таких як озера. Про це свідчать результати дослідження групи європейських учених, повідомляє прес-служба Університету Бремена.

Учені наголошують, що проблемі падіння рівня води через глобальне потепління наразі приділяється недостатньо уваги та не враховуються соціальні, політичні та економічні наслідки глобального потепління для постраждалих регіонів.

Як приклад озера, у своєму дослідженні учені використовували Каспійське море, котре може вважатися найбільшим на Землі безстічним озером.

Рівень води в Каспійському морі визначається пропорційними впливами припливу, опадів та випаровування. Глобальне потепління викликає посилене випаровування, що призводить до зниження рівня води.

Каспійське море не пов’язане зі Світовим океаном, тож не може компенсувати втрату води за його рахунок.

Залежно від ступеня глобального потепління в майбутньому, рівень води може впасти на 9−18 метрів протягом цього століття (залежно від сценарію середнього чи високого рівня викидів до кінця століття).

Згідно з новими прогнозами, зниження рівня Каспійського моря у XXI столітті буде приблизно вдвічі більшим, ніж оцінки на основі попередніх кліматичних моделей, — наголошують учені.

Загалом площа поверхні Каспійського моря зменшитися від 23% (якщо рівень води впаде на 9 м) до 34% (при падінні рівня моря на 18 м).

Учені наголошують, що жодна з країн, які мають вихід до Каспійського моря, не зможе самотужки вирішити пов’язані з цим проблеми — на їхню думку, слід створити глобальну робочу групу для розробки та координації відповідних стратегій.

Нагадаємо, учені вважають, що через глобальне потепління Одеса може піти під воду.