Глобальное потепление угрожает озерам, фото: Meteoprog.ua

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Изменения климата приводят к поднятию уровня Мирового океана, которое грозит прибрежной инфраструктуре.

Однако в других регионах более высокие температуры имеют совершенно противоположный эффект — приводят к уменьшению уровня воды во внутренних водоемах континентов, таких как озера. Об этом свидетельствуют результаты исследования группы европейских ученых, сообщает пресс-служба Университета Бремена.

Ученые отмечают, что проблеме падения уровня воды из-за глобального потепления в настоящее время уделяется недостаточно внимания и не учитываются социальные, политические и экономические последствия глобального потепления для пострадавших регионов.

В качестве примера озера, в своем исследовании ученые использовали Каспийское море, которое может считаться самым большим на Земле бессточным озером.

Уровень воды в Каспийском море определяется пропорциональным влиянием притока, осадков и испарения. Глобальное потепление вызывает усиленное испарение, что приводит к снижению уровня воды.

Каспийское море не связано с Мировым океаном, поэтому не может компенсировать потерю воды за его счет.

В зависимости от степени глобального потепления в будущем, уровень воды может упасть на 9−18 метров в течение этого века (в зависимости от сценария среднего или высокого уровня выбросов к концу века).

Согласно новым прогнозам, снижение уровня Каспийского моря в XXI веке будет примерно вдвое больше, чем оценки на основе предыдущих климатических моделей, — подчеркивают ученые.

В целом площадь поверхности Каспийского моря уменьшиться от 23% (если уровень воды упадет на 9 м) до 34% (при падении уровня моря на 18 м).

Ученые отмечают, что ни одна из стран, имеющих выход к Каспийскому морю, не сможет самостоятельно решить связанные с этим проблемы — по их мнению, следует создать глобальную рабочую группу для разработки и координации соответствующих стратегий.

Напомним, ученые считают, что из-за глобального потепления Одесса может уйти под воду.