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Зеленская запустила новогодний проект «Дивовижна поштівка». Фото: president.gov.ua

«Дивовижна поштівка» — Зеленская запустила новогодний проект (ВИДЕО)

23 дек 2020, 18:28
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Елена Зеленская, супруга президента Украины, запустила новогодний проект «Дивовижна поштівка».

Для реализации идеи украинские художники предоставили 12 своих картин, посвященных новогодним и рождественским традициям украинцев, а потом каждую с картин анимировали. Об этом сообщают в пресс-службе президента.

Каждый год украинцы отправляют множество онлайн-открыток, чтобы поздравить друг друга с праздниками. В этом году мы решили создать свои, украинские чудесные открытки, которыми можно поздравить близких и знакомых, — рассказала Елена Зеленская.

Проект будет работать в двух форматах — онлайн и офлайн. Открытку можно отправить на сайте «Дивовижна поштівка», сделать это можно и в соцсетях.


Также можно отправить привычную печатную открытку через «Укрпочту» в 28 отделениях, вовлеченных в проект.

Напомним, Елена Зеленская призналась, что до сих пор сотрудничает со студией «Квартал 95», занимающейся производством шоу-проектов и развлекательных программ, потому что это ее «вторая семья».

Источник: Ракурс


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