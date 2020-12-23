Экс-нардеп Максим Микитась назвал источники финансирования «Слуги народа», фото: Марина Никитина

https://racurs.ua/n148201-slugu-naroda-finansirovali-za-schet-nedostroennogo-stolichnogo-mosta-mikitas.html

Ракурс

Партию «Слуга народа» во время предвыборной кампании 2019 года финансировали за счет средств, выделенных на строительство столичного Подольско-Воскресенского моста, который так и не достроили.

Бывший народный депутат Максим Микитась, экс-глава корпорации «Укрбуд», заявил об этом в интервью изданию «Цензор.нет».

На него постоянно шло финансирование, деньги выделялись на него. Если посмотрим деньги только 2020 года — Китай бы за это три моста построил, — подчеркнул Микитась.

По его словам, деньги давала компания «Эко-Буд-Трейд» Денис Комарницкий.

Микатась уверяет, что тот период никаких других доходов в Комарницкого не было.

Фактически все деньги, все, что финансировалось у «слуг народа» от штаба Комарницкого — это шло с Подольского моста, — подчеркнул он.



С конца 2019 года компания «Эко-Буд-Трейд» получила 2,8 млрд грн на строительство моста, добавил Микитась. По его словам, ситуацию с этим недостроенным мостом контролирует Комарницкий да и бывший глава инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Сергей Кучер.

Напомним, недавно Микитась заявил, что во время парламентских выборов профинансировал «Слугу народа» на 2 млн долл. США в обмен на гарантии поддержки от новой власти.