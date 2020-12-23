Екс-нардеп Максим Микитась назвав джерела фінансування «Слуги народу», фото: Марина Нікітіна

https://racurs.ua/ua/n148201-slugu-narodu-finansuvaly-za-rahunok-nedobudovanogo-stolychnogo-mostu-mykytas.html

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Партію «Слуга народу» під час передвиборчої кампанії 2019 року фінансували за рахунок коштів, виділених на будівництво столичного Подільсько-Воскресенського моста, котрий так і не добудували.

Колишній народний депутат Максим Микитась, екс-глава корпорації «Укрбуд», заявив про це в інтерв’ю виданню «Цензор.нет».

На нього постійно йшло фінансування, гроші виділялися на нього. Якщо подивимося гроші тільки за 2020 рік — Китай б за це три мости побудував, — наголосив Микитась.

За його словами, гроші давала компанія «Еко-Буд-Трейд» Дениса Комарницького.

Микатась запевняє, що той період ніяких інших доходів у Комарницького не було.

Фактично всі гроші, все, що фінансувалося у «слуг народу» від штабу Комарницького — це йшло з Подільського моста, — наголосив він.



З кінця 2019 року компанія «Еко-Буд-Трейд» отримала 2,8 млрд грн на будівництво моста, додав Микитась. За його словами, ситуацію з цим недобудованим мостом контролює Комарницький та і колишній глава інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБІ) Сергій Кучер.

Нагадаємо, нещодавно Микитась заявив, що під час парламентських виборів профінансував «Слугу народу» на 2 млн дол. США в обмін на гарантії підтримки від нової влади.