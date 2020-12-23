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Ракурс
Сьогодні в Харкові ховають Геннадія Кернеса

Похорон Кернеса супроводжувався феєрверками (ВІДЕО)

23 гру 2020, 17:34
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Геннадія Кернеса, багаторічного мера Харкова, сьогодні, 23 грудня, ховали на міському кладовищі № 2.

Під час церемонії поховання невідомі особи почали запускати феєрверки. Всього було здійснено кілька залпів, повідомляє видання «Суспільне».

Відповідні відео згодом з’явилися в соцмережах.

За попередньою інформацією, запуски салютів відбулися в районі станції метро «Київська».

В поліції згодом заявили, що з’ясовують, хто саме запустив феєрверк.

Про смерть Кернеса від ускладнень коронавірусу стало відомо 17 грудня. 21 грудня з Німеччини, де він перебував на лікуванні, його тіло доставили до Харкова.


Нагадаємо, стало відомо, що Кернес підхопив коронавірусну хворобу COVID-19 від хатньої робітниці, яка допомагала йому одягатися.


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