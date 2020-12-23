Сьогодні в Харкові ховають Геннадія Кернеса

https://racurs.ua/ua/n148199-pohorony-kernesa-suprovodjuvalysya-feierverkamy-video.html

Ракурс

Геннадія Кернеса, багаторічного мера Харкова, сьогодні, 23 грудня, ховали на міському кладовищі № 2.

Під час церемонії поховання невідомі особи почали запускати феєрверки. Всього було здійснено кілька залпів, повідомляє видання «Суспільне».

Відповідні відео згодом з’явилися в соцмережах.

За попередньою інформацією, запуски салютів відбулися в районі станції метро «Київська».

В поліції згодом заявили, що з’ясовують, хто саме запустив феєрверк.

Про смерть Кернеса від ускладнень коронавірусу стало відомо 17 грудня. 21 грудня з Німеччини, де він перебував на лікуванні, його тіло доставили до Харкова.

Нагадаємо, стало відомо, що Кернес підхопив коронавірусну хворобу COVID-19 від хатньої робітниці, яка допомагала йому одягатися.