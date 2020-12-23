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Сьогодні в Харкові ховають Геннадія Кернеса
Похорон Кернеса супроводжувався феєрверками (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n148199-pohorony-kernesa-suprovodjuvalysya-feierverkamy-video.htmlРакурс
Геннадія Кернеса, багаторічного мера Харкова, сьогодні, 23 грудня, ховали на міському кладовищі № 2.
Під час церемонії поховання невідомі особи почали запускати феєрверки. Всього було здійснено кілька залпів, повідомляє видання «Суспільне».
Відповідні відео згодом з’явилися в соцмережах.
За попередньою інформацією, запуски салютів відбулися в районі станції метро «Київська».
В поліції згодом заявили, що з’ясовують, хто саме запустив феєрверк.
Про смерть Кернеса від ускладнень коронавірусу стало відомо 17 грудня. 21 грудня з Німеччини, де він перебував на лікуванні, його тіло доставили до Харкова.
Нагадаємо, стало відомо, що Кернес підхопив коронавірусну хворобу COVID-19 від хатньої робітниці, яка допомагала йому одягатися.
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