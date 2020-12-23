Чи піде Зеленський на розпуск Ради у 2021 році, розповів нардеп

https://racurs.ua/ua/n148198-chy-pide-zelenskyy-na-rozpusk-rady-u-2021-roci-rozpoviv-nardep.html

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Чи можливі позачергові вибори до Верховної Ради у 2021 році в разі розпуску парламенту президентом Володимиром Зеленським, спрогнозував нардеп Сергій Рахманін.

Думаю, ні… З кількох причин… Є тільки три підстави для дострокового припинення повноважень Ради. Щоб будь-що з цього відбулося, потрібно, щоб кількість божевільних у Верховній Раді перевищувала 226. Я можу так чи інакше ставитися до своїх колег… але я там не бачив відвертих божевільних, і точно не бачив 226 божевільних, — зазначив Рахманін в інтерв’ю УП.

За його словами, для того, щоб позачергові вибори до Ради відбулися і вважалися конституційними, потрібна також схвальна позиція Конституційного суду України.

Я не бачу, щоб КСУ пішов назустріч Зеленському, якщо президенту знадобиться розпускати Раду всупереч Конституції. Тому з огляду і на об'єктивні обставини, і на суб'єктивні, я не бачу, що Зеленський отримає з цього (розпуску Ради — ред), крім тимчасового зняття напруги. Ще раз наголошую — тимчасового, бо потім йому доведеться пояснювати, чому в нас немає грошей в бюджеті, а вибори — це дорога історія, — додав очільник фракції «Голос».



Рахманін додав, що в Україні дефіцит бюджету 5,5% ВВП. За таких обставин, на думку нардепа, знайти гроші ще й на дочасні вибори вкрай неефективно.

Нагадаємо, у листопаді можливий розпуск Верховної Ради Володимиром Зеленським прокоментували у «Слузі народу». За словами очільника президентської партії Олександра Корнієнка, нині парламент важливий для країни, однак питання розпуску Ради залишається відкритим.