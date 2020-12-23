Распустит ли Раду Зеленский в 2021 году, рассказал нардеп

https://racurs.ua/n148198-raspustit-li-radu-zelenskiy-v-2021-godu-rasskazal-nardep.html

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Состоятся ли внеочередные парламентские выборы в следующем году в случае роспуска Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским, спрогнозировал нардеп Сергей Рахманин.

Думаю, что нет… По нескольким причинам… Есть лишь три основания для досрочного прекращения полномочий Рады. Чтобы что-либо из этого произошло, нужно, чтобы число сумасшедших в Верховной Раде превышало 226. Я могу так или иначе относиться к своим коллегам… но я там не видел откровенных сумасшедших, и точно не видел 226 безумцев, — отметил Рахманин в интервью УП.

По его словам, для того, чтобы внеочередные выборы в Раду состоялись и считались конституционными, нужна также одобрительная позиция Конституционного суда Украины.

Я не вижу, чтобы КСУ пошел навстречу Зеленскому, если президенту понадобится распускать Раду вопреки Конституции. Поэтому учитывая и объективные обстоятельства, и на субъективные, я не вижу, что Зеленский получит из этого (роспуска Рады — ред), кроме временного снятия напряжения. Еще раз подчеркиваю — временного, потому что потом ему придется объяснять, почему у нас нет денег в бюджете, а выборы — это дорогая история, — добавил глава фракции «Голос».



Рахманин отметил, что в Украине дефицит бюджета 5,5% ВВП. При таких обстоятельствах, по мнению нардепа, найти деньги еще и на досрочные выборы является крайне неэффективным мероприятием.

Напомним, в ноябре возможный роспуск Верховной Рады Владимиром Зеленским прокомментировали в «Слуге народа». По словам главы президентской партии Александра Корниенко, сейчас парламент важен для страны, однако вопрос роспуска Рады остается открытым.