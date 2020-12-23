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Сегодня в Харькове хоронят Геннадия Кернеса
Похороны Кернеса сопровождались фейерверками (ВИДЕО)https://racurs.ua/n148199-pohorony-kernesa-soprovojdalis-feyerverkami-video.htmlРакурс
Геннадия Кернеса, многолетнего мэра Харькова, сегодня, 23 декабря, хоронили на городском кладбище № 2.
Во время церемонии похорон неизвестные лица начали запускать фейерверки. Всего было осуществлено несколько залпов, сообщает издание «Суспильне».
Соответствующие видео позже появились в соцсетях.
По предварительной информации, запуски салютов произошли в районе станции метро «Киевская».
В полиции впоследствии заявили, что выясняют, кто именно запустил фейерверк.
О смерти Кернеса от осложнений коронавируса стало известно 17 декабря. 21 декабря из Германии, где он находился на лечении, его тело доставили в Харьков.
Напомним, стало известно, что Кернес подхватил коронавирусную болезнь COVID-19 от домработницы, которая помогала ему одеваться.
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