Сегодня в Харькове хоронят Геннадия Кернеса

https://racurs.ua/n148199-pohorony-kernesa-soprovojdalis-feyerverkami-video.html

Ракурс

Геннадия Кернеса, многолетнего мэра Харькова, сегодня, 23 декабря, хоронили на городском кладбище № 2.

Во время церемонии похорон неизвестные лица начали запускать фейерверки. Всего было осуществлено несколько залпов, сообщает издание «Суспильне».

Соответствующие видео позже появились в соцсетях.

По предварительной информации, запуски салютов произошли в районе станции метро «Киевская».

В полиции впоследствии заявили, что выясняют, кто именно запустил фейерверк.

О смерти Кернеса от осложнений коронавируса стало известно 17 декабря. 21 декабря из Германии, где он находился на лечении, его тело доставили в Харьков.

Напомним, стало известно, что Кернес подхватил коронавирусную болезнь COVID-19 от домработницы, которая помогала ему одеваться.