Зеленська запустила новорічний проект «Дивовижна поштівка». Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Олена Зеленська, дружина президента України, запустила новорічний проект «Дивовижна поштівка».

Для реалізації ідеї українські художники надали 12 картин, присвячених новорічним та різдвяним традиціям українців, а потім кожну з картин анімували. Про це повідомляють у прес-службі президента.

Кожного року українці надсилають безліч онлайн-листівок, щоб привітати одне одного зі святами. Цього року ми вирішили створити свої українські дивовижні поштівки, якими можна поздоровити найближчих людей і знайомих, — розповіла Олена Зеленська.

Проект працюватиме у двох форматах — онлайн та офлайн. Листівку можна відправити на сайті «Дивовижна поштівка», зробити це можна і в соцмережах.

Також можна надіслати звичну друковану поштівку через «Укрпошту» у 28 відділеннях, залучених до проекту.

Нагадаємо, Олена Зеленська зізналася, що досі співпрацює зі студією «Квартал 95», що займається виробництвом шоу-проектів і розважальних програм, тому що це її «друга сім’я».