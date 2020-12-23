В Украине ожидаются дожди со снегом, фото: Svidok.info

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Ракурс

Погода в Украине 24 декабря ожидается с осадками в большинстве регионов, кроме части южных и восточных областей.

Также в северо-восточных областях ожидается нарастание льда на проводах и деревьях. В северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололед (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 24 декабря предусматривает дождь. Температура в течение суток будет находиться в пределах 0…+2°. Ветер южный, 7−12 м/с.

Погода во Львове ночью предусматривает дождь со снегом, днем — дождь. Столбики термометров ночью опустятся до +2…+4°, днем — поднимутся до +7…+9°. Ветер южный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет с дождем днем ​​и дождем со снегом ночью. Температура воздуха ночью составит 0…+2°, днем — +5…+7°. Ветер южный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре также предусматривает дождь со снегом ночью и дождь днем. Термометры ночью покажут −2…−4°, днем — 0…+2°. Ветер южный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет облачной, без существенных осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −5…−7° ночью, днем — −1…+1°. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье предусматривает дожди днем ​​и ночью 24 декабря. Ночью температура составит +2…+4°, днем ​​воздух прогреется до +7…+9°. Ветер южный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 24 декабря будет достаточно неспокойной — в первой половине суток ожидается магнитная буря.

Напомним, сегодня, 23 декабря, снегопад в Киеве привел к дорожным заторам и автомобильным авариям.