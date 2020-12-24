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Ракурс
Соратница Януковича обозвала Зеленского гнидой и яйцом вши в прямом эфире

Соратница Януковича обозвала Зеленского гнидой и яйцом вши в прямом эфире

24 дек 2020, 11:51
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Бывшая министр юстиции Януковиче Елена Лукаш в эфире канала «НАШ», общаясь с журналистом заявила, что президент Владимир Зеленский — «редкая гнида» и назвала его «яйцом вши».

В этот момент в эфире обсуждали реакцию общества на похороны Геннадия Кернеса. Лукаш возмутилась тем, что Зеленский, по ее мнению, недостаточно сочувствовал по поводу смерти мэра Харькова.

В эфире 23 декабря было еще множество подобных красноречивых «комплиментов» в адрес главы государства.

Кроме того, бывшая «регионалка» Лукаш высказала свое мнение в эфире о будущем президента Зеленского.

Мне кажется, он очень плохо кончит. Не знаю как, но очень плохо. Думаю, очень скоро мы даже не вспомним кто это, — сообщила Лукаш.


Напомним, что Госбюро расследований возбудило уголовное дело за высказывания волонтерки Маруси Звиробий и нардепа от «Евросолидарности» Софии Федины.

26 октября 2019 года Звиробий и Федина опубликовали видео, на котором, в частности, обсуждалась возможность гибели Зеленского в результате вражеского обстрела во время его пребывания в зоне боевых действий на Донбассе.

Источник: Ракурс


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