Суд над Татаровим перенесли через зміну підслідності

Суд над Татаровим. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n148233-sud-nad-tatarovym-perenesly-cherez-zminu-pidslidnosti.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не став розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову, оскільки Офіс генпрокурора напередодні засідання змінив групу прокурорів по справі.

Натомість ті, що прийшли на засідання, вже втратили свої повноваження. Про це повідомляється у трансляції з залу суду.

Напередодні засідання Татаров в черговий раз заявив, що справа проти нього — помста керівника НАБУ Артема Ситника. На питання про роботу в ОП, Татаров відповів, що продовжує працювати, і не звільняється з посади.

Засідання у справі Татарова перенесли на понеділок 28 грудня на 12.30 через те, що після незаконної передачі справи Татарова від НАБУ до СБУ, немає інформації, хто нові прокурори у справі. Нових прокурорів оберуть до понеділка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справа Татарова знову «перекочувала» від НАБУ. Відтепер Офіс генпрокурора передав провадження до СБУ. Зауважимо, що чергова «ротація» справи відбулася перед тим, як Вищий антикорупційний суд мав обрати заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову запобіжний захід.

На рішення генпрокурора Ірини Венедіктової у справі Татарова відреагували у НАБУ. Там заявили, що Офіс генпрокурора здійснює «безпрецедентне в історії України втручання в розслідування». В Бюро підтвердили, що пізно увечері 23 грудня заступник генерального прокурора Олексій Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою Татарова від НАБУ до СБУ.