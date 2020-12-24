Вовку вручили подозрение на корпоративе у Кивалова

https://racurs.ua/n148236-vovku-vruchili-podozrenie-na-korporative-u-kivalova-video.html

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Павел Волк, глава Окружного административного суда Киева, 23 декабря получил от детективов Национального антикоррупционного бюро повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд.

НАБУ и САП ждут подозреваемого 5 января на следующем судебном заседании ВАКС, где у него будет возможность защитить свои права и интересы в состязательном процессе. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба НАБУ.

Вручение повестки произошло во время празднования, организованного бывшим народным депутатом, президентом одного из украинских юридических вузов. Как отметил экс-нардеп Сергей Лещенко, это произошло на новогоднем корпоративе у Сергея Кивалова в киевском филиале его университета. На этом праздновании также присутствовал глава Конституционного суда Александр Тупицкий.

В НАБУ добавили, что на корпоратив к Кивалову пришли и другие судьи Конституционного суда Украины, которые являются свидетелями в уголовном производстве по захвату Вовком вместе с остальными фигурантами госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ) и Высшим советом правосудия (ВСП).

Факт отказа от получения повестки и ознакомления председателя ОАСК с ее содержанием, задокументирован на видео, — отметили в бюро.

Напомним, в октябре НАБУ и САП направили в Высший антикорсуд ходатайство об избрании голове ОАСК меры пресечения. Однако судебные заседания не проводились из-за неявки подозреваемого. Впоследствии НАБУ объявило главу ОАСК в розыск.