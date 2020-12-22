Масаж серця реанімував слоненя після ДТП у Таїланді (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n148148-masaj-sercya-reanimuvav-slonenya-pislya-dtp-u-tayilandi-video.html

Ракурс

Непрямий масаж серця впродовж 10 хв допоміг повернути до життя слоненя, яке потрапило у ДТП з мотоциклом в Таїланді. Інцидент стався у провінції Чантхабурі, коли сім’я слонів переходила дорогу. Водія мотоциклу відкинуло на кілька метрів, а слоненя залишилося лежати посеред автошляху.

Місцевий рятувальник Мана Срівате, котрий став очевидцем ДТП, кинувся допомагати тварині і почав робити йому непрямий масаж серця. Приблизно через 10 хв слоненя почало рухатися і змогло підвестися, пише ВВС.

Чоловік згодом розповів, що працює рятувальником уже 26 років, але ще жодного разу не рятував слонів.

Коли слоненя почало рухатися, я ледь не заплакав, — сказав Срівате.



Згодом молодого ссавця відвезли на ветеринарне обстеження, після якого повернули на місце аварії. Незабаром на клич слоненяти туди повернулися й інші слони.