Массаж сердца реанимировал слоненка после ДТП в Таиланде

https://racurs.ua/n148148-massaj-serdca-reanimiroval-slonenka-posle-dtp-v-tailande-video.html

Ракурс

Непрямой массаж сердца в течение 10 минут помог вернуть к жизни слоненка, который попал в ДТП с мотоциклом в Таиланде. Инцидент произошел в провинции Чантхабури, когда семья слонов переходила дорогу. Водителя мотоцикла отбросило на несколько метров, а слоненок остался лежать посреди автодороги.

Местный спасатель Мана Сривате, который стал очевидцем ДТП, бросился помогать животному и начал делать ему непрямой массаж сердца. Примерно спустя 10 мин слоненок начал шевелиться и вскоре смог встать, пишет ВВС.

Мужчина впоследствии рассказал, что работает спасателем уже 26 лет, но еще ни разу не спасал слонов.

Когда слоненок начал двигаться, я чуть не заплакал, — сказал Сривате.



Впоследствии молодого млекопитающего отвезли на ветеринарное обследование, после которого вернули на место аварии. Вскоре на зов слоненка за ним вернулись и другие слоны.