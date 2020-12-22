Арахамия «слуге» Шевченко, который хочет покинуть фракцию — «Будешь мучиться до конца»

https://racurs.ua/n148147-arahamiya-sluge-shevchenko-kotoryy-hochet-pokinut-frakciu-budesh-muchitsya-do-konca.html

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Евгений Шевченко, скандальный пророссийский депутат от «Слуги народа», каждые три дня просит исключить его из состава президентской фракции, но ему отказывают. Глава фракции Давид Арахамия назвал причину такого решения во время итоговой конференции партии.

О Шевченко у Арахамии спросили журналисты из-за поездки парламентария в Минск.

Он официально в отпуске. Надо посмотреть, что он там натворил, а потом как-то реагировать на это. Но, могу сказать, что Евгений каждые три дня подходит ко мне и просит исключить его из фракции. А я говорю нет, будешь мучиться до конца, — заявил Арахамия.

Он также не исключил, что Шевченко следует «своей стратегии».

Напомним, «слуга» Шевченко известен рядом скандальных заявлений. В частности о протестах в Беларуси он говорил, что люди выходят на акции, поскольку им «скучно». Затем нардеп назвал критиков решения Конституционного суда Украины «адептами» Госдепартамента США и миллиардера Джорджа Сороса. Осенью в Фейсбуке даже вспыхнул конфликт между депутатами-«слугами», которые начали обмениваться нецензурными «любезностями». Шевченко обругал коллег «безмозглыми уродами и убогими существами», а в ответ его назвали «ватным клоуном» и «интеллектуально ограниченным созданием».

В прошлом году 23 октября Шевченко появился в пропагандистском телешоу на «Первом» канале России. Он повторил риторику президента страны-агрессора Владимира Путина о препятствовании «националистами» мирному решению войны на Донбассе. Также «слуга» регулярно повторяет российскую риторику о «внешнем управлении».