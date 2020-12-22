Когда законопроект о теробороне Зеленский внесет в Раду, сообщил Арестович

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Законопроект Владимира Зеленского о территориальной обороне направят на рассмотрение Верховной Рады до 29 декабря.

Об этом 22 декабря сообщил внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович, пишут УНН.

Есть два законопроекта, касающихся территориальной обороны. Один из них — Владимира Зеленского. Другой — одного из депутатов. Президентский законопроект должен быть представлен до 29 декабря. И сейчас ведутся завершающие работы до заседания рабочей группы, которое запланировано на эту неделю, — отметил Арестович.

По его словам, в альтернативном депутатском законопроекте о теробороне, который уже зарегистрирован в парламенте, существуют риски, которые будут устранены в президентской инициативе.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отметил необходимость создания в Украине мощной системы территориальной обороны. Как сообщали СМИ, в настоящее время обсуждается две концепции создания теробороны — когда территориальная оборона или останется в составе Сухопутных войск или станет отдельным видом войск.