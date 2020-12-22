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Ракурс
Коли законопроект про тероборону Зеленський внесе в Раду, розповів Арестович

Коли законопроект про тероборону Зеленський внесе в Раду, розповів Арестович

22 гру 2020, 19:04
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Законопроект Володимира Зеленського про територіальну оборону подадуть на розгляд Верховної Ради до 29 грудня.

Про це 22 грудня повідомив позаштатний радник глави Офісу президента з питань стратегічних комунікацій в сфері нацбезпеки і оборони Олексій Арестович, пишуть УНН.

Є два законопроекти, які стосуються територіальної оборони. Один із них — Володимира Зеленського. Інший — одного з депутатів. Президентський законопроект має бути поданий до 29 грудня. І зараз ведуться завершальні роботи до засідання робочої групи, яке заплановано на цей тиждень, — зазначив Арестович.

За його словами, в альтернативному депутатському законопроекті про тероборону, який уже зареєстрований у парламенті, існують ризики, які буде усунено в президентській ініціативі.


Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов наголосив на необхідності створення в Україні потужної системи територіальної оборони. Як повідомляли ЗМІ, наразі обговорюється дві концепції створення тероборони — вся територіальна оборона або залишатиметься в складі Сухопутних військ або стане окремим видом військ.

Джерело: Ракурс


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