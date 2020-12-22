DeLorean DMC-12 у фільмі «Назад у майбутнє», фото: «Архивач»

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Дизайнер автомобілів Анхель Гуерра до 40-річчя культового автомобіля DeLorean DMC-12, відомого своїми незвичними формами, створив оновлений дизайн машини.

Оновлений проект отримав назву DeLorean 2021, повідомляє видання DesingBoom.

DeLorean DMC-12 випускався у США в період з 1981 по 1983 рік. Авто мало впізнавані двері типу «крило чайки», а також основу зі скловолокна, до якої кріпилися неструктурні панелі з полірованої нефарбованої нержавіючої сталі.

Ці автомобілі стали популярними після виходу кінострічки режисера Роберта Земекіса «Назад у майбутнє", за сюжетом якої один з них був перетворений на машину часу.

Зазначається, що проект DeLorean 2021 не пов’язаний ні з брендом DeLorean, ні з фільмом.

Гуерра розробив його за два тижні у вільний час.

Це данина пам’яті машині, яка якось привела мене до професійного майбутнього, — зазначив Гуерра. — Це подяка іконі та фільму, що ознаменували моє дитинство. Це також новий DeLorean для покоління мого сина.

Він зазначив, що, попри популярність цієї моделі у масовій культурі, за всі ці роки не бачив жодного проекту з оновлення оригінального DeLorean 1981 року. Гуерра переробив дизайн DeLorean, адаптуючи його до сучасного автомобільного світу.

У своїй роботі він намагався створити мінімалістичний дизайн, взявши краще з сучасних спортивних автомобілів. В оновленого DeLorean — гладкий корпус з нержавіючої сталі, також збережене «крило чайки».

Водночас у моделі 2021 року є великі колеса, більш широкий кузов та плавні лінії. Дизайнер також замінив квадратні фари оригінального автомобіля на світлодіодну стрічку, що проходить по всьому корпусу.

Нагадаємо, у США нещодавно представили найпотужніший суперкар світу.