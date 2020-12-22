DeLorean DMC-12 в фильме «Назад в будущее», фото: «Архивач»

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Дизайнер автомобилей Анхель Гуэрра к 40-летию культового автомобиля DeLorean DMC-12, известного своими необычными формами, создал обновленный дизайн машины.

Обновленный проект получил название DeLorean 2021, сообщает издание DesingBoom.

DeLorean DMC-12 выпускался в США в период с 1981 по 1983 год. Авто имело узнаваемые двери типа «крыло чайки», а также основу из стекловолокна, к которой крепились неструктурные панели из полированной неокрашенной нержавеющей стали.

Эти автомобили стали популярными после выхода киноленты режиссера Роберта Земекиса «Назад в будущее», по сюжету которого один из них был превращен в машину времени.

Отмечается, что проект DeLorean 2021 не связан ни с брендом DeLorean, ни с фильмом.

Гуэрра разработал его за две недели в свободное время.

Это дань памяти машине, которая когда-то привела меня к профессиональному будущему, — отметил Гуэрра. — Это благодарность иконе и фильму, ознаменовавших мое детство. Это также новый DeLorean для поколения моего сына.

Он отметил, что, несмотря на популярность этой модели в массовой культуре, за все эти годы не видел ни одного проекта по обновлению оригинального DeLorean 1981 года. Гуэрра переделал дизайн DeLorean, адаптируя его к современному автомобильному миру.

В своей работе он пытался создать минималистичный дизайн, взяв лучшее из современных спортивных автомобилей. У обновленного DeLorean — гладкий корпус из нержавеющей стали, также сохранено «крыло чайки».

В то же время в модели 2021 есть большие колеса, более широкий кузов и плавные линии. Дизайнер также заменил квадратные фары оригинального автомобиля на светодиодную ленту, которая проходит по всему корпусу.

Напомним, в США недавно представили самый мощный суперкар мира.