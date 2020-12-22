Арахамія “слузі” Шевченку, який щотридні хоче покинути фракцію — «Мучитимешся до кінця»

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Євген Шевченко, скандальний проросійський депутат від «Слуги народу», щотридні просить виключити його зі складу президентської фракції, однак йому відмовляють. Очільник фракції Давид Арахамія назвав причину такого рішення під час підсумкової конференції партії.

Про Шевченка у Арахамії запитали журналісти через поїздку парламентаря до Мінська.

Він офіційно у відпустці. Треба подивитися, що він там накоїв, а потім якось реагувати на це. Але можу сказати, що пан Євген кожні три дні підходить до мене й просить виключити із фракції. А я кажу ні, будеш мучитися до кінця, — заявив Арахамія.

Він також не виключив, що Шевченко слідує «своїй стратегії».

Нагадаємо, «слуга» Шевченко відомий низкою скандальних заяв. Зокрема щодо протестів у Білорусі він казав, що люди виходять на акції, адже їм «нудно». Згодом нардеп назвав критиків рішення Конституційного суду України «адептами» Держдепартаменту США і мільярдера Джорджа Сороса. Восени у Фейсбук навіть спалахнув конфлікт між депутатами-«слугами», які почали обмінюватися нецензурними «люб'язностями». Шевченко облаяв колег «безмозкими виродками і убогими істотами», а у відповідь його назвали «ватним клоуном» та «інтелектуально обмеженим створінням».

Торік 23 жовтня Шевченко з’явився у пропагандистському телешоу на «Першому» каналі Росії. Він повторив риторику президента країни-агресора Володимира Путіна щодо перешкоджання «націоналістами» мирному вирішенню війни на Донбасі. Також «слуга» регулярно повторює російську риторику про «зовнішнє управління».