Осьминоги бьют рыб для дрессировки и со злости — ученые показали видео

https://racurs.ua/n148240-osminogi-but-ryb-dlya-dressirovki-i-so-zlosti-uchenye-pokazali-video-video.html

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Осьминоги бьют рыб со злости — ученые предоставили видеосвидетельства того, как головоногие моллюски беспорядочно бьют мимо проплывающую рыбу. Антисоциальное поведение осьминогов исследователи называют «активным вытеснением» рыбы. Оно происходит в разгар совместной охоты, когда осьминоги и рыба объединяются, чтобы вместе ловить добычу.

Новое исследование демонстрирует, что такое сотрудничество не всегда проходит безболезненно для рыб. В 2018—2019 годы во время дайвинга в Красном море у побережья Израиля и Египта исследователи зафиксировали восемь инцидентов, когда осьминоги Octopus cyanea внезапно били своих предполагаемых партнеров, пишет National geographic.

По мнению ученых, большая часть ударов объясняется необходимостью контролировать поведение рыб во время охоты. Однако несколько ударов осьминогов исследователи сравнили с проявлением «злобы» у людей. Возможно, головоногие моллюски вымещали свое раздражение на рыбе или навязывали свою волю слабому партнеру, чтобы тот действовал в дальнейшем еще эффективнее.

Мы хотим понять, как предыдущие взаимодействия между двумя животными в контексте всей группы могут привести к битью рыб, а также, что меняется после этого события, — говорит соавтор исследования Эдуарду Сампайо из Лиссабонского университета.



Авторы работы планируют продолжить исследования, чтобы лучше понять поведение моллюсков и рыб во время совместной охоты.