Законопроект про легалізацію медичного канабісу зареєстрували в Раді

Законопроект про легалізацію канабісу зареєстрували в Раді. Фото:

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Законопроект про легалізацію медичного канабісу зареєстрували у Верховній Раді.

Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науково-технічній діяльності та промисловості» до парламенту подала нардеп від «Голосу» Ольга Стефанишина. Про це парламентар 24 грудня повідомила на власній сторінці у Facebook.

Як пише «Суспільне», у пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що серед актуальних проблем розвитку медичної науки та системи охорони здоров’я в Україні є питання, що стосуються доступу населення до необхідних методів лікування та лікарських засобів. Зазначається, що в Україні відсутнє належне регулювання поводження з речовинами, які, за міжнародно-правовою класифікацією, належать до наркотичних і психотропних, але, при цьому, вкрай необхідні для забезпечення якісних медичних послуг, запобігання стражданням пацієнтів та допомоги їх одужанню від складних захворювань.

Автори законопроекту вважають, що це питання актуальне для дітей з фармрезистентними формами епілепсії, онкохворим, хворим, що потребують паліативної допомоги, а також ветеранам війни з посттравматичним стресовим розладом.

Нагадаємо, президентська фракція у парламенті «Слуга народу» розпочала напрацьовувати законопроект щодо легалізації медичного канабісу. У Верховній Раді була створена відповідна робоча група.