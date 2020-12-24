Песня китов помогла ученым найти новую группу морских млекопитающих. Фото: nat-geo.ru

https://racurs.ua/n148263-pesnya-kitov-pomogla-uchenym-nayti-novuu-gruppu-morskih-mlekopitauschih.html

Ракурс

Новую группу синих китов ученые смогли найти с помощью песни китов.

На территории архипелага Чагос, Мадагаскара и у побережья Аравийского моря Омана слышна одна и та же мелодия, которая не походила на одну из тех песен китов, которые ранее записывали ученые. Ученые утверждают, что это может быть не только новая группа китов, которая ранее была неизвестна, но и редкий подвид. Ранее с помощью песен животных ученые уже много раз идентифицировали и новые группы, и новые виды. Об этом говорится в статье ученого Сальваторе Черчио, сообщается на сайте Inter-Research.

По словам автора статьи, записи песен новой группы были сделаны в разное время, поэтому ученым из разных регионов необходимо было объединить свои усилия, чтобы снова проследить за китами и понять, где именно они обитают. Выяснилось, что недавно обнаруженная популяция китов проводит большую часть своего времени в северо-западной части Индийского океана, в Аравийском море и к западу от архипелага Чагос.

Исследователи утверждают, что обнаружение новой группы синих китов — большой успех, поскольку в ХХ в. синие киты были почти полностью истреблены по всему миру. Киты, которые жили в Аравийском море, долгое время были добычей китобоев, однако сейчас популяция китов растет

Ранее сообщалось, что новый вид клюворылых китов открыли возле западного побережья Мексики, примерно в 160 км к северу от островов Сан-Бенито.