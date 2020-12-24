Пісня китів допомогла науковцям знайти нову групу морських ссавців. Фото: nat-geo.ru

https://racurs.ua/ua/n148263-pisnya-kytiv-dopomogla-naukovcyam-znayty-novu-grupu-morskyh-ssavciv.html

Ракурс

Нову групу синіх китів науковці змогли знайти за допомогою пісні китів.

На території архіпелагу Чагос, Мадагаскару і біля узбережжя Аравійського моря Оману чути одну і ту ж мелодію, яка не була схожою на одну з тих пісень китів, які раніше записували вчені. Науковці стверджують, що це може бути не лише нова група китів, яка раніше була невідома, але й рідкісний підвид. Раніше за допомогою пісень тварин вчені вже багато разів ідентифікували і нові групи, і нові види. Про це йдеться в статті науковця Сальваторе Черчіо, повідомляється на сайті Inter-Research.

За словами автора статті, записи пісень нової групи були зроблені в різний час, тому вченим з різних регіонів необхідно було об'єднати свої зусилля, щоб знову простежити за китами і зрозуміти, де саме вони мешкають. З’ясувалося, що недавно виявлена популяція китів проводить більшу частину свого часу в північно-західній частині Індійського океану, Аравійському морі і на захід від архіпелагу Чагос.

Дослідники стверджують, що виявлення нової групи синіх китів — великий успіх, оскільки в ХХ ст. сині кити були майже повністю винищені по всьому світу. Кити, які мешкали в Аравійському морі, довгий час були здобиччю китобоїв, однак зараз популяція китів зростає

Раніше повідомлялося, що новий вид дзьоборилових китів відкрили біля західного узбережжя Мексики, приблизно за 160 км на північ від островів Сан-Беніто.