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25 грудня святкують католицьке Різдво. Фото: freepik.com
25 грудня відзначають Різдво за григоріанським календаремhttps://racurs.ua/ua/n148262-25-grudnya-vidznachaut-rizdvo-za-grygorianskym-kalendarem.htmlРакурс
25 грудня католики відзначають Різдво Христове. Свято цього дня відзначається за григоріанським календарем. Перші згадки про святкування Різдва Христового західними християнами 25 грудня відносяться до IV ст.
Цього дня в храмах проводяться три різдвяних богослужіння: на честь Бога-Отця, Божої Матері і християнської душі. У католицьких храмах оформляють вертепи — ясла з немовлям Ісусом, Дівою Марією, Йосипом, пастухами і домашніми тваринами.
Вважається, що на Різдво не можна одягати старий одяг, не можна працювати, прибирати і виносити з хати сміття.
Народні прикмети на 25 грудня:
- Заметіль в переддень Різдва — до раннього листя.
- Якщо Різдво тепле — весна холодна.
- Сильні холоди на свято — до багатого врожаю.
- Сніг на Різдво — рік буде вдалим.
У світі 25 грудня ще святкують День Конституції в Китаї та на Тайвані, День ефективного управління в Індії, День захисту дітей в Африці, День «Поцілуй кухаря» в США.
25 грудня в історії:
- 336 рік — у Римі відбулося перше документально підтверджене святкування Різдва.
- 1000 рік — Створення Угорського королівства на чолі з Стефаном I.
- 1066 рік — Вільгельм Завойовник став королем Англії.
- 1741 рік — шведський астроном і математик Андерс Цельсій винайшов шкалу вимірювання температури.
- 1855 рік — у Канаді відбулася перша відома нині гра в хокей.
- 1923 рік — вперше на новорічній ялинці в Білому домі засвітили електричну гірлянду.
Нагадаємо, 24 грудня православна церква вшановувала преподобного Даниїла Стовпника — монаха-аскета, котрий, як вважається, понад три десятиліття провів в усамітненні на стовпі у Фракії.
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