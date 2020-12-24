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Ракурс
25 грудня святкують католицьке Різдво. Фото: freepik.com

25 грудня відзначають Різдво за григоріанським календарем

24 гру 2020, 22:19
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25 грудня католики відзначають Різдво Христове. Свято цього дня відзначається за григоріанським календарем. Перші згадки про святкування Різдва Христового західними християнами 25 грудня відносяться до IV ст.

Цього дня в храмах проводяться три різдвяних богослужіння: на честь Бога-Отця, Божої Матері і християнської душі. У католицьких храмах оформляють вертепи — ясла з немовлям Ісусом, Дівою Марією, Йосипом, пастухами і домашніми тваринами.

Вважається, що на Різдво не можна одягати старий одяг, не можна працювати, прибирати і виносити з хати сміття.

Народні прикмети на 25 грудня:

  • Заметіль в переддень Різдва — до раннього листя.
  • Якщо Різдво тепле — весна холодна.
  • Сильні холоди на свято — до багатого врожаю.
  • Сніг на Різдво — рік буде вдалим.

У світі 25 грудня ще святкують День Конституції в Китаї та на Тайвані, День ефективного управління в Індії, День захисту дітей в Африці, День «Поцілуй кухаря» в США.


25 грудня в історії:

  • 336 рік — у Римі відбулося перше документально підтверджене святкування Різдва.
  • 1000 рік — Створення Угорського королівства на чолі з Стефаном I.
  • 1066 рік — Вільгельм Завойовник став королем Англії.
  • 1741 рік — шведський астроном і математик Андерс Цельсій винайшов шкалу вимірювання температури.
  • 1855 рік — у Канаді відбулася перша відома нині гра в хокей.
  • 1923 рік — вперше на новорічній ялинці в Білому домі засвітили електричну гірлянду.

Нагадаємо, 24 грудня православна церква вшановувала преподобного Даниїла Стовпника — монаха-аскета, котрий, як вважається, понад три десятиліття провів в усамітненні на стовпі у Фракії.

Джерело: Ракурс


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