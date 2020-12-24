25 грудня святкують католицьке Різдво. Фото: freepik.com

https://racurs.ua/ua/n148262-25-grudnya-vidznachaut-rizdvo-za-grygorianskym-kalendarem.html

Ракурс

25 грудня католики відзначають Різдво Христове. Свято цього дня відзначається за григоріанським календарем. Перші згадки про святкування Різдва Христового західними християнами 25 грудня відносяться до IV ст.

Цього дня в храмах проводяться три різдвяних богослужіння: на честь Бога-Отця, Божої Матері і християнської душі. У католицьких храмах оформляють вертепи — ясла з немовлям Ісусом, Дівою Марією, Йосипом, пастухами і домашніми тваринами.

Вважається, що на Різдво не можна одягати старий одяг, не можна працювати, прибирати і виносити з хати сміття.

Народні прикмети на 25 грудня:

Заметіль в переддень Різдва — до раннього листя.

Якщо Різдво тепле — весна холодна.

Сильні холоди на свято — до багатого врожаю.

Сніг на Різдво — рік буде вдалим.

У світі 25 грудня ще святкують День Конституції в Китаї та на Тайвані, День ефективного управління в Індії, День захисту дітей в Африці, День «Поцілуй кухаря» в США.

25 грудня в історії:

336 рік — у Римі відбулося перше документально підтверджене святкування Різдва.

1000 рік — Створення Угорського королівства на чолі з Стефаном I.

1066 рік — Вільгельм Завойовник став королем Англії.

1741 рік — шведський астроном і математик Андерс Цельсій винайшов шкалу вимірювання температури.

1855 рік — у Канаді відбулася перша відома нині гра в хокей.

1923 рік — вперше на новорічній ялинці в Білому домі засвітили електричну гірлянду.

Нагадаємо, 24 грудня православна церква вшановувала преподобного Даниїла Стовпника — монаха-аскета, котрий, як вважається, понад три десятиліття провів в усамітненні на стовпі у Фракії.