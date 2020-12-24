Київрада схвалила бюджет на 2021 рік. Фото: ЄС

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Бюджет Києва на 2021 рік схвалили депутати Київської міської ради.

Таке рішення у четвер, 24 грудня, підтримали 74 депутати. Доходи бюджету Києва запланували в сумі майже 60,5 млрд грн. Видатки становлять близько 57,8 млрд. Найбільше коштів місто спрямує на освіту, транспорт та дорожнє господарство, охорону здоров’я, житлово-комунальне господарство, соціальний захист. Про це повідомила прес-служба КМДА.

Зазначається, що на освіту виділили найбільше грошей 24,7 млрд грн. Фінансування цього напрямку становить 43% від усіх видатків бюджету Києва. Ще 8,7 млрд грн або 15% міського бюджету передбачили на транспорт та дорожнє господарство.

На охорону здоров’я спрямували майже 6,2 млрд грн, а на соціальний захист в кошторисі передбачено 5,1 млрд грн, ЖКГ — майже 3,8 млрд грн, культуру і мистецтво — близько 1,6 млрд грн, фізичну культуру і спорт — майже 1,3 млрд грн, обслуговування місцевого боргу — 415,5 млн грн, будівництво — 235,2 млн грн.

Ми продовжимо в Києві ремонт доріг, оновлення інфраструктури, реконструкцію дитсадків та шкіл, лікарень, відновлення київських парків і скверів, туристичних об'єктів столиці. Плануємо також збільшити зарплату працівникам бюджетної сфери міста та комунальникам. Це дуже важливо. З масштабних проектів — ми маємо добудувати Подільсько-Воскресенський міст і дві станції метро на Виноградар. І звісно ж, ми і надалі будемо підтримувати наших медиків. Тому чималу частину коштів спрямуємо і на протидію коронавірусу, — заявив міський голова Віталій Кличко.

Тим часом стало відомо, що «Європейська солідарність» у Київраді не підтримала бюджет на 2021 рік. За словами депутата Леоніда Ємця, партія не голосувала «за», бо проект бюджету столиці на наступний рік нібито «містить багато корупційних ризиків, не відповідає потребам часу і є відверто політизованим». В «ЄС» вважають, що що під прикриттям сотень сторінок бюджету і колонок цифр відбувається прихований перерозподіл влади в Києві.

Позиція нашої фракції дуже проста. Цей бюджет — не про інтереси киян. Це — бюджет про інтереси конкретної політичної сили та їхніх посіпак. Ми не підтримуємо цей бюджет. Бо «Європейська солідарність» не буде співучасником злочинного розпилу бюджету, який освячується під тиском вулиці Банкова, — цитує Ємця прес-служба партії.

Нагадаємо, колишній народний депутат Максим Микитась заявив, що партію «Слуга народу» під час передвиборчої кампанії 2019 року фінансували за рахунок коштів, виділених на будівництво столичного Подільсько-Воскресенського моста, котрий так і не добудували.