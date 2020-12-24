«Кнопкодавство» за Шкарлета не розглянув комітет ВРУ. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n148260-knopkodavstvo-za-shkarleta-ne-rozglyanuv-parlamentskyy-komitet-stalo-vidomo-chomu.html

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Комітет з питань регламенту та депутатської етики Верховної Ради не розглянув матеріали щодо ймовірного «кнопкодавства» під час голосування за призначення міністром освіти та науки Сергія Шкарлета.

Парламентський комітет це не зробив, бо це питання не належить до відання комітету з питань регламенту, його повинен розглядати комітет з питань правоохоронної діяльності. Саме цим комітетом «розглядаються подібні історії: кримінальні провадження і посилення відповідальності». Про це 24 грудня заявив заступник голови регламентного комітету Сергій Євтушок в коментарі «Суспільного».

Голова комітету (Сергій Кальченко зі «Слуги народу» — ред.) у неї (депутата від «Голосу» Інни Совсун — ред.) сьогодні запитав, чому ви не несете повідомлення про скоєння злочину до Державного бюро розслідувань, вона не знає, що відповісти. Ми що, ДБР? Чи хто ми? Вони хотіли якісь докази продемонструвати, а ми хто такі? Ми ж комітет, а не силові структури. Їх (докази — ред.) треба до ДБР нести, — зазначив Євтушок.



Нагадаємо, 17 грудня під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки позитивного результату вдалося домогтися лише мінімальною кількістю необхідних голосів — 226. У партії «Голос» заявили про «кнопкодавство» й оприлюднили докази.

А вже 18 грудня проект постанови про звільнення міністра освіти й науки Сергія Шкарлета зареєстрували у Верховній Раді.