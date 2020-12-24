Різдвяна літургія розпочалася у Ватикані. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n148259-rizdvyana-liturgiya-rozpochalasya-u-vatykani-translyaciya.html

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Різдво Христове за григоріанським календарем 25 грудня святкують католики.

Традиційно ввечері, 24 грудня, у Соборі Святого Петра у Ватикані почалося урочисте богослужіння, однак організатори внесли низку змін до формату його проведення. Через пандемію коронавірусу святкову месу відвідала лише обмежена кількість віруючих.

Різдвяна літургія триває під проводом Папи Римського Франциска. Богослужіння цьогоріч перенесли на дві години — з традиційних 21.30 на 19.30 за місцевим часом. Це зробили для того, щоб італійці повернулися додому до настання комендантської години.

А в п’ятницю, 25 грудня, Понтифік виступить із різдвяним посланням не з балкону Собору Святого Петра, а з Апостольського палацу.

Нагадаємо, парафія церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія Чернівецької єпархії української греко-католицької церкви за спільної ініціативи парафіян та настоятеля Василя Гасинця цього року вперше святкуватиме Різдво Христове за новим стилем — 25 грудня.