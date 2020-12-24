Рождественская литургия началась в Ватикане. Фото: ВВС

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Рождество Христово по григорианскому календарю 25 декабря празднуют католики.

Традиционно вечером, 24 декабря, в Соборе Святого Петра в Ватикане началось торжественное богослужение, однако организаторы внесли ряд изменений в формат его проведения. Из-за пандемии коронавируса праздничную мессу посетило лишь ограниченное количество верующих.

Рождественская литургия продолжается под предводительством Папы Римского Франциска. Богослужение в этом году перенесли на два часа — с 21.30 на 19.30 по местному времени. Это сделали для того, чтобы итальянцы вернулись домой до наступления комендантского часа.

А в пятницу, 25 декабря, понтифик выступит с рождественским посланием не с балкона Собора Святого Петра, а из Апостольского дворца.

Напомним, приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония Черновицкой епархии Украинской греко-католической церкви по совместной инициативе прихожан и настоятеля Василия Гасинца в этом году впервые будет праздновать Рождество Христово по новому стилю — 25 декабря.