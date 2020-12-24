Рождество. Фото: Istock

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Приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы и Святого Антония Черновицкой епархии украинской греко-католической церкви по совместной инициативе прихожан и настоятеля Василия Гасинця в этом году впервые отметят Рождество Христово по новому стилю — 25 декабря.

В церкви предполагают, что они будут первым в Украине приходом, который делает такой шаг в праздновании Рождества по григорианскому календарю. Об этом сообщает «Религиозно-информационная служба Украины».

Сообщается, что глава УГКЦ Блаженнейший Святослав четко озвучил позицию церкви относительно празднования Рождества 25 декабря. По его словам, инициатива должна исходить от мирян. Такое же мнение высказал и глава Православной церкви Украины Епифаний.

Мои прихожане еще в прошлом году подходили ко мне с инициативой празднования Рождества по новому стилю. Я их поддержал, потому что и сам давно об этом мечтал. И в этом году мы делаем первый шаг. И это очень правильно так делать, когда инициатива исходит от самих прихожан. Как по мне, 25 декабря — это не только о религии, но и о политике: чтобы праздновать Рождество со всем миром, с нашим папой и оторваться от России, — заявил настоятель.

В УГКЦ опровергли информацию, что приход церкви впервые будет праздновать Рождество Христово по григорианскому календарю — 25 декабря. Как пояснили в УГКЦ, речь идет о проведении рождественской службы для семьи, которая планирует выехать за границу, поэтому не сможет посетить службу 7 января. При этом отец Василий объяснил, что и он, и его прихожане понимают, что решение об изменении даты празднования Рождества нельзя принимать на уровне отдельных приходов, а это должно сделать все сообщество греко-католической церкви.



Напомним, ранее мы сообщали, что на Рождество украинские храмы не будут закрываться, однако церкви будут придерживаться карантинных ограничений. По словам главы ПЦУ Епифания, церкви должны придерживаться тех карантинных ограничений, которые были введены украинским правительством, а также подходить к этому разумно, взвешенно и ответственно, и не злоупотреблять тем, что их не будут закрывать. Епифаний считает, что если верующие будут ответственно относиться к своему здоровью и следовать рекомендациям, то количество больных коронавирусом пойдет на спад.