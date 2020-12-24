Різдво. Фото: Istock

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Парафія церкви Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія Чернівецької єпархії української греко-католицької церкви за спільної ініціативи парафіян та настоятеля Василя Гасинця цього року вперше святкуватиме Різдво Христове за новим стилем — 25 грудня.

У церкві припускають, що вони будуть першою в Україні парафією, яка робить такий крок у відзначенні Різдва за григоріанським календарем. Про це повідомляє «Релігійно-інформаційна служба України».

Повідомляється, що глава УГКЦ Блаженніший Святослав чітко озвучив позицію церкви щодо святкування Різдва 25 грудня. За його словами, ініціатива має йти від мирян. Таку саму думку висловив і очільник Православної церкви України Епіфаній.

Мої парафіяни ще минулого року підходили до мене з ініціативою святкування Різдва за новим стилем. Я їх підтримав, бо і сам давно про це мріяв. І цього року ми робимо перший крок. І це дуже правильно так робити, коли ініціатива виходить від самих парафіян. Як на мене, 25-го грудня — це не тільки про релігію, а й про політику: щоб святкувати Різдво з усім світом, з нашим Папою і відірватися від Росії, — заявив настоятель.

В Українській греко-католицькій церкві спростували інформацію, що парафія церкви вперше святкуватиме Різдво Христове за григоріанським календарем — 25 грудня. Як пояснили в УГКЦ, йдеться про проведення різдвяної служби для сім’ї, яка планує виїхати за кордон, тому не зможе відвідати службу 7 січня. При цьому отець Василь пояснив, що і він, і його парафіяни розуміють, що рішення про зміну дати святкування Різдва не можна ухвалювати на рівні окремих парафій, а це має зробити уся спільнота Української Греко-Католицької Церкви.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Різдво українські храми не будуть закриватися, однак церкви будуть дотримуватися карантинних обмежень. За словами очільника ПЦУ Епіфанія, церкви повинні дотримуватися тих карантинних обмежень, які запроваджені українським урядом, підходити до цього мудро, зважено і відповідально, а також не зловживати тим, що їх не будуть закривати. Епіфаній вважає, що якщо віряни будуть відповідально ставитися до свого здоров’я і дотримуватися рекомендацій, то кількість захворювань на коронавірус піде на спад.