NASA вбило всіх лабораторних мавп в один день. Фото: theguardian

https://racurs.ua/ua/n148246-nasa-vbylo-vsih-laboratornyh-mavp-v-odyn-den.html

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У лабораторіях NASA 27 мавп піддали евтаназії в лютому 2019 року.

Тварин вбили в дослідницькому центрі в Еймсі в каліфорнійській Кремнієвій долині. Згідно з документом відомства, 21 примат страждав хворобою Паркінсона, пише The Guardian

Примати страждали від етологічних депривацій і розчарувань, властивих для лабораторного життя, -- сказав Джон Глюк, експерт з етики тварин з Університету Нью-Мексико.

Глюк додав, що, на думку співробітників NASA, мавпи «явно не вважалися гідними шансу на життя в заповіднику».

Багато екологів піддали критиці рішення відомства. До них приєдналася Кетлін Райс з Палати представників США. Вона наполягає на тому, щоб відомства розглянули «гуманну політику виходу на пенсію» в ставленні до тварин, які використовуються в лабораторних дослідженнях.

Я з нетерпінням чекаю пояснення від глави NASA Джима Брайденстайна про те, чому ці тварини були змушені загинути в неволі та піддатися евтаназії, замість того, щоб жити в спеціальному притулку, -сказала Райс.

NASA давно використовує приматів у своїх дослідженнях. Шимпанзе Хем проходив щоденне навчання, перш ніж стати першою великою мавпою, запущеною в космос в 1961 році.

Але мавп, яких умертвили торік, не використовували в будь-яких дослідженнях. Вони були розміщені в Еймсі в рамках спільної домовленості між NASA і LifeSource BioMedical, організацією, що займається дослідженнями ліків. Лабораторія орендує приміщення в центрі, де і розмістили приматів.

Стефані Соліс, виконавчий директор LifeSource BioMedical, сказала, що примати були передані в лабораторію «багато років тому» після того, як їм не вдалося знайти притулок через їх вік і погане здоров’я.

За її словами, на приматах не проводили ніяких досліджень, поки вони перебували в Еймсі, і їм забезпечили хороші умови до кінця життя.

В останні роки уряд США почав поступово відмовлятися від використання приматів у дослідженнях. Так, у 2015 році національні інститути охорони здоров’я прийняли рішення про виведення на пенсію всіх шимпанзе, які використовувалися в біомедичних експериментах.

Однак інші лабораторії продовжують використовувати мавп у великих кількостях. У 2017 році 74 тис. приматів були задіяні в експериментах. Вчені стверджують, що вони набагато корисніші за інших тварин для вивчення хвороб, що вражають мавп і людей.

У NASA повідомили, що наразі відомство не використовує в дослідженнях і не має під опікою жодної мавпи.