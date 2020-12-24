NASA убило всех лабораторных обезьян в один день. Фото: theguardian

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В лабораториях NASA 27 обезьян подвергли эвтаназии в феврале 2019 года.

Животных убили в исследовательском центре в Эймсе в калифорнийской Кремниевой долине. Согласно документу ведомства, 21 примат страдал болезнью Паркинсона, пишет The Guardian.

Приматы страдали от этологических деприваций и разочарований, присущих лабораторной жизни, — сказал Джон Глюк, эксперт по этике животных из Университета Нью-Мексико.

Глюк добавил, что, по мнению сотрудников NASA, обезьяны «явно не считались достойными шанса на жизнь в заповеднике».

Многие экологи подвергли критике решение ведомства. К ним присоединилась Кэтлин Райс из Палаты представителей США. Она настаивает на том, чтобы ведомства рассмотрели «гуманную политику выхода на пенсию» в отношении животных, используемых в лабораторных исследованиях.

Я с нетерпением жду объяснения от главы NASA Джима Брайденстайна о том, почему эти животные были вынуждены погибнуть в неволе и подвергнуться эвтаназии, вместо того, чтобы жить в специальном приюте, — сказала Райс.

NASA давно использует приматов в своих исследованиях. Шимпанзе Хэм проходил ежедневное обучение, прежде чем стать первой большой обезьяной, запущенной в космос в 1961 году.

Но обезьяны, умерщвленные в прошлом году, не использовались ни в каких исследованиях. Они были размещены в Эймсе в рамках совместной договоренности между NASA и LifeSource BioMedical, организацией, занимающейся исследованиями лекарств. Лаборатория арендует помещения в центре, где и разместили приматов.

Стефани Солис, исполнительный директор LifeSource BioMedical, сказала, что приматы были переданы в лабораторию «много лет назад» после того, как им не удалось найти приют из-за их возраста и плохого здоровья.

По ее словам, на приматах не проводилось никаких исследований, пока они находились в Эймсе, и им обеспечили хорошие условия до конца жизни.

В последние годы правительство США начало постепенно отказываться от использования приматов в исследованиях. Так, в 2015 году национальные институты здравоохранения приняли решение о выводе на пенсию всех шимпанзе, используемых в биомедицинских экспериментах.

Однако другие лаборатории продолжают использовать обезьян в больших количествах. В 2017 году 74 тыс. приматов были задействованы в экспериментах. Ученые утверждают, что они намного полезнее, чем другие животные, для изучения болезней, поражающих обезьян и людей.

В NASA сообщили, что в настоящий момент ведомство не использует в исследованиях и не имеет под опекой ни одной обезьяны.