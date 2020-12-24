Метеорит. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148245-gigantskiy-meteorit-obrushilsya-na-kitay-i-zajeg-nebo-foto-video.html

Ракурс

Метеорит в Китае упал в западной провинции Цинхай. Мощный 10 тонный шар вспыхнул в небе и «раскрасил» его в яркие цвета. Китайское сейсмологическое управление зафиксировало падение похожего на метеорит объекта.

Толчок зафиксировали в районе города Юйшу на территории Юйшу-Тибетского автономного округа в 07.25 по пекинскому времени (1.25 по Киеву). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Небесное явление сняли на видео множество очевидцев. Падение было не вертикальным, а горизонтальным. Свечение продолжалось около 30 секунд. В городе проживает примерно 416 тыс. человек. О пострадавших данных пока нет.

Метеорит — твёрдое тело небесного происхождения, упавшее на поверхность Земли или другого космического тела из космоса. Считается, что за сутки падает 5−6 тонн метеоритов, или 2 тыс. тонн в год. Кроме того, за сутки на земную поверхность падает от 300 до 20 тыс. тонн метеоритной пыли. Большинство найденных метеоритов имеют вес от нескольких граммов до нескольких килограммов. Самый большой из найденных метеоритов — Гоба, масса которого достигала 60 тонн.



Напомним, ранее мы сообщали, что 2 млн долл. заработал гробовщик в Индонезии на метеорите — небесное тело упало на землю в провинции Северная Суматра возле дома местного гробовщика Джошуа Хутагалунга. 33-летний мужчина в это время мастерил у своего дома новый гроб. Метеорит пробил крышу его дома.

Камень погрузился в землю на 15 см, и был еще горячим, когда Джошуа вытащил его оттуда. Вес метеорита составляла 2,2 кг, а возраст — около 4,5 млрд лет. Небесное тело классифицировали как редкий тип метеоритов. Поэтому индонезийцы удалось продать камень коллекционеру из США за почти 1,9 млн долл.