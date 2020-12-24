Метеорит. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148245-gigantskyy-meteoryt-vpav-u-kytayi-zapalyvshy-nebo-foto-video.html

Ракурс

Метеорит у Китаї впав у західній провінції Цинхай. Потужна 10 тонна куля спалахнула у небі та «розфарбувала» небо у яскраві кольори. Китайське сейсмологічне управління зафіксувало падіння схожого на метеорит об'єкта.

Поштовх зафіксували в районі міста Юйшу на території Юйшу-Тибетського автономного округу о 07.25 за пекінським часом (1.25 за Києвом). Про це повідомляє прес-служба відомства.





Небесне явище зняли на відео безліч очевидців. Падіння було не вертикальним, а горизонтальним. Світіння тривало близько 30 секунд. У місті проживає приблизно 416 тис. осіб. Про постраждалих даних поки немає.





Метеорит — тверде тіло небесного походження, що впало на поверхню Землі або іншого космічного тіла з космосу. Вважається, що за добу падає 5−6 тонн метеоритів, або 2 тис. тонн на рік. Крім того, за добу на земну поверхню падає від 300 до 20 тис. тонн метеоритного пилу. Більшість знайдених метеоритів мають вагу від декількох грамів до декількох кілограмів. Найбільший зі знайдених метеоритів — Гоба, маса якого сягала 60 тонн.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 2 млн дол. заробив трунар в Індонезії на метеориті — небесне тіло впало на землю в провінції Північна Суматра поблизу будинку місцевого трунаря Джошуа Хутагалунга. 33-річний чоловік у цей час майстрував біля свого будинку нову труну. Метеорит пробив дах його будинку.

Камінь занурився в землю на 15 см, і був ще гарячим, коли Джошуа витягнув його звідти. Вага метеорита становила 2,2 кг, а вік — близько 4,5 млрд років. Небесне тіло класифікували як рідкісний тип метеоритів. Тому індонезійцю вдалося продати камінь колекціонеру зі США за майже 1,9 млн дол.