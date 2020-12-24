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Ракурс
Мене ніхто не звільняв — Татаров прокоментував своє відсторонення в Офісі президента

Мене ніхто не звільняв — Татаров прокоментував своє відсторонення в Офісі президента (ВІДЕО)

24 гру 2020, 16:00
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Олег Татаров, заступник голови Офісу президента, якого підозрюють у хабарництві, заявив, що продовжує працювати на посаді.

Написана ним заява про «тимчасове призупинення повноважень» передбачала, що він лише «обмежить комунікацію з певними правоохоронними органами». Про це заявив Татаров 24 грудня у коментарі журналістам під будівлею Вищого антикорупційного суду.

Сьогодні у ВАКС йому мали обирати запобіжний захід.

Я працюю заступником голови ОП, ніхто мене не звільняв. Для уникнення конфлікту інтересів було прийняте рішення обмежити мою комунікацію з певними правоохоронними органами. Я в межах своїх повноважень і не спілкувався з ними, — повідомив Татаров.

Нагадаємо, що після отримання підозри заступником Андрія Єрмака в Офісі президента заявили, що заступник голови ОП написав заяву про тимчасове призупинення повноважень.


Це зробили, аби уникнути конфлікту інтересів і «задовольнити суспільний запит».

Сьогодні стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу «Укрбуду» з НАБУ в СБУ, а суд щодо обрання запобіжного заходу Татарову перенесли на 28 грудня.

Джерело: Ракурс


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