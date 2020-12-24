Меня никто не увольнял — Татаров прокомментировал свое отстранение в Офисе президента

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Ракурс

Олег Татаров, заместитель председателя Офиса президента, которого подозревают во взяточничестве, заявил, что продолжает работать в должности.

Написанное им заявление о «временном приостановлении полномочий» предусматривало, что он лишь «ограничит коммуникацию с определенными правоохранительными органами». Об этом заявил Татаров 24 декабря в комментарии журналистам под зданием Высшего антикоррупционного суда.

Сегодня в ВАКС ему должны были избрать меру пресечения.

Я работаю заместителем председателя ОП, никто меня не увольнял. Во избежание конфликта интересов было принято решение ограничить мою коммуникацию с определенными правоохранительными органами. Я в пределах своих полномочий и не общался с ними, — сообщил Татаров.

Напомним, что после получения подозрения заместителем Андрея Ермака в Офисе президента заявили, что заместитель главы ОП написал заявление о временном приостановлении полномочий.

Это сделали, чтобы избежать конфликта интересов и «удовлетворить общественный запрос».

Сегодня стало известно, что Офис генпрокурора передал дело «Укрбуда» из НАБУ в СБУ, а суд по избранию меры пресечения Татарову перенесли на 28 декабря