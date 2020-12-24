«Кнопкодавство» за Шкарлета не рассмотрел комитет ВРУ. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n148260-knopkodavstvo-za-shkarleta-ne-rassmotrel-parlamentskiy-komitet-stalo-izvestno-pochemu.html

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Комитет по вопросам регламента и депутатской этики Верховной Рады не рассмотрел материалы относительно вероятного «кнопкодавства» во время голосования за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета.

Парламентский комитет этого не сделал, потому что этот вопрос не относится к ведению комитета по вопросам регламента, его должен рассматривать комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Именно этим комитетом «рассматриваются подобные истории: уголовные производства и усиление ответственности». Об этом 24 декабря заявил заместитель председателя регламентного комитета Сергей Евтушок в комментарии «Общественному».

Председатель комитета Сергей Кальченко из «Слуги народа» — ред.) у нее (депутата от «Голоса» Инны Совсун — ред.) сегодня спросил, почему вы не несете сообщения о совершении преступления до Государственного бюро расследований, она не знает, что ответить. Мы что, ГБР? Или кто мы? Они хотели какие-то доказательства продемонстрировать, а мы кто такие? Мы же комитет, а не силовые структуры. Их (доказательства — ред.) надо в ГБР нести, — отметил Евтушок.



Напомним, 17 декабря во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки положительного результата удалось добиться лишь минимальным количеством необходимых голосов — 226. В партии «Голос» заявили о «кнопкодавстве» и представили доказательства.

А уже 18 декабря проект постановления об увольнении министра образования и науки Сергея Шкарлета зарегистрировали в Верховной Раде.